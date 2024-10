Bremer: intervento riuscito. Il comunicato della Juventus (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto questa mattina Gleison Bremer . Il giocatore bianconero è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l’infortunio patito nei primi minuti della gara di Champions League con il Lipsia. Per lui stagione praticamente finita, anche se non è da escludere che possa tornare in campo nelle ultime partite per poi prendere parte al nuovo Mondiale per Club che prenderà il via il 15 giugno prossimo. Il comunicato ufficiale: Gleison Bremer questa mattina è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. .com - Bremer: intervento riuscito. Il comunicato della Juventus Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – È perfettamentel’chirurgico a cui è stato sottoposto questa mattina Gleison. Il giocatore bianconero è stato sottoposto a unchirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l’infortunio patito nei primi minutigara di Champions League con il Lipsia. Per lui stagione praticamente finita, anche se non è da escludere che possa tornare in campo nelle ultime partite per poi prendere parte al nuovo Mondiale per Club che prenderà il via il 15 giugno prossimo. Ilufficiale: Gleisonquesta mattina è stato sottoposto adchirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

