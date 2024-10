Borse europee attese in calo visti i negativi in Cina, aspettando gli annunci di Fed e Bce (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si prevede un avvio debole per le Borse europee, a seguito del rallentamento di ieri e in attesa di eventi chiave come la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve e della Bce (previsti per domani), insieme al dato cruciale sull’inflazione statunitense. Venerdì, inoltre, inizierà la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, con i risultati di società come BlackRock e JP Morgan. A Piazza Affari, l’attenzione è puntata su Unicredit, con Deutsche Bank che avrebbe affidato a Morgan Stanley l’incarico per gestire il dossier Commerzbank. Nel frattempo, la Spagna ha assegnato a Stellantis una sovvenzione di 133 milioni di euro per un potenziale impianto di produzione di batterie nei pressi di Saragozza. Quifinanza.it - Borse europee attese in calo visti i negativi in Cina, aspettando gli annunci di Fed e Bce Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si prevede un avvio debole per le, a seguito del rallentamento di ieri e in attesa di eventi chiave come la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve e della Bce (preper domani), insieme al dato cruciale sull’inflazione statunitense. Venerdì, inoltre, inizierà la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, con i risultati di società come BlackRock e JP Morgan. A Piazza Affari, l’attenzione è puntata su Unicredit, con Deutsche Bank che avrebbe affidato a Morgan Stanley l’incarico per gestire il dossier Commerzbank. Nel frattempo, la Spagna ha assegnato a Stellantis una sovvenzione di 133 milioni di euro per un potenziale impianto di produzione di batterie nei pressi di Saragozza.

