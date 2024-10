Biden: "Scappate, questione di vita o di morte". Il meteorologo in lacrime. Milton, terrore negli Usa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La "tempesta perfetta", ovvero l'uragano Milton, il fenomeno atmosferico che terrorizza gli Usa e che potrebbe rivelarsi una catastrofe con ben pochi precedenti. Un uragano che ha sorpreso anche i meteorologi per il fatto che sia rapdiamento salito alla categoria 5, circostanza che ha sconvolto anche gli scienziati che conoscevano bene la natura distruttiva degli uragani. L'ora della grande paura, poiché Milton, un uragano che potrebbe colpire le coste della Florida tra mercoledì notte e giovedì, rappresenta un esempio di ciò che parte del mondo scientifico teme: con il riscaldamento globale in corso, combinato al fenomeno di El Niño, le temperature delle acque del Golfo del Messico si sono innalzate a tal punto da alimentare i fenomeni meteorologici con un'energia tale da renderli enormemente distruttivi. Liberoquotidiano.it - Biden: "Scappate, questione di vita o di morte". Il meteorologo in lacrime. Milton, terrore negli Usa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La "tempesta perfetta", ovvero l'uragano, il fenomeno atmosferico che terrorizza gli Usa e che potrebbe rivelarsi una catastrofe con ben pochi precedenti. Un uragano che ha sorpreso anche i meteorologi per il fatto che sia rapdiamento salito alla categoria 5, circostanza che ha sconvolto anche gli scienziati che conoscevano bene la natura distruttiva degli uragani. L'ora della grande paura, poiché, un uragano che potrebbe colpire le coste della Florida tra mercoledì notte e giovedì, rappresenta un esempio di ciò che parte del mondo scientifico teme: con il riscaldamento globale in corso, combinato al fenomeno di El Niño, le temperature delle acque del Golfo del Messico si sono innalzate a tal punto da alimentare i fenomeni meteorologici con un'energia tale da renderli enormemente distruttivi.

