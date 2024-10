Bergamo, a Palazzo Frizzoni il console generale degli Stati Uniti a Milano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bergamo. Questa mattina a Palazzo Frizzoni la Sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha incontrato il console generale degli Stati Uniti a Milano, Douglass R. Benning, accompagnato dal Viceconsole per gli Affari Politici ed Economici, James N. Hamilton, e dalla Funzionaria per gli Affari Economici e Scientifici, Alba Ferreri. L’incontro, cordiale e volto al dialogo istituzionale, è stato un’opportunità per presentare la vitalità del territorio bergamasco in continua trasformazione. È stato altresì un’ottima occasione per sottolineare la solida relazione bilaterale tra Stati Uniti ed Italia, basata su valori comuni. La sindaca ed il console hanno riaffermato il supporto alla popolazione dell’Ucraina; la sindaca ha fatto riferimento all’impegno del territorio bergamasco nell’accoglienza della comunità ucraina. Bergamonews.it - Bergamo, a Palazzo Frizzoni il console generale degli Stati Uniti a Milano Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024). Questa mattina ala Sindaca di, Elena Carnevali, ha incontrato il, Douglass R. Benning, accompagnato dal Viceper gli Affari Politici ed Economici, James N. Hamilton, e dalla Funzionaria per gli Affari Economici e Scientifici, Alba Ferreri. L’incontro, cordiale e volto al dialogo istituzionale, è stato un’opportunità per presentare la vitalità del territorio bergamasco in continua trasformazione. È stato altresì un’ottima occasione per sottolineare la solida relazione bilaterale traed Italia, basata su valori comuni. La sindaca ed ilhanno riaffermato il supporto alla popolazione dell’Ucraina; la sindaca ha fatto riferimento all’impegno del territorio bergamasco nell’accoglienza della comunità ucraina.

