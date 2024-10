Ballando con le Stelle, incidente durante le prove per Sonia Bruganelli: ecco come sta ora (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sonia Bruganelli si è ferita durante le prove per la prossima puntata di Ballando con le Stelle. ecco come sta oggi! Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, incidente durante le prove per Sonia Bruganelli: ecco come sta ora Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si è feritaleper la prossima puntata dicon lesta oggi!

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ballando con le stelle” - brutto incidente per la concorrente : le foto del referto medico - (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Gaffe al Tg2, il tecnico svela per sbaglio il “trucco” della giornalista in collegamento Leggi anche: Concorrente ferita al “GF”, “È impazzita, ha fatto un macello”: Jessica svela la lite choc (VIDEO) Sonia Bruganelli, infortunio a “Ballando con le stelle”: la foto del referto medico su Instagram “Ho scoperto di essermi rotta una ... (Tvzap.it)

Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli voleva il posto in giura di Selvaggia Lucarelli - la rivelazione di Parpiglia - Gabriele Parpiglia ospite nel podcast 100, ha rivelato l'origine dei dissapori tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, rispettivamente, in giuria e nel cast tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con Le Stelle. (Comingsoon.it)

Ballando con le Stelle 19 - incidente in sala per Sonia Bruganelli : lei racconta come sta e cosa è successo - Nel frattempo, la produzione del programma sta valutando diverse opzioni per gestire eventuali imprevisti legati alla sua partecipazione. Tuttavia, la domanda che in molti si fanno è se la Bruganelli continuerà la sua avventura nel programma ora che si è fatta male. I giudizi dell’opinionista hanno colpito duramente l’autrice, la quale ha risposto a tono a tal punto di perdere la pazienza. (Anticipazionitv.it)