Arriva “Vittoria”, il film dei resisti fiorentini Cassigoli e Kauffman (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - In prima visione al cinema Portico e al cinema Astra Arriva “Vittoria”, il film dei registi fiorentini Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, prodotto dalla Sacher di Nanni Moretti e Rai Cinema. Girato a Torre Annunziata, il film, interpretato dai reali protagonisti della storia narrata, è il racconto di una adozione speciale, un viaggio dentro la complessità delle dinamiche familiari e dei desideri apparentemente irrazionali. Dopo il passaggio al Valdarno Cinema film Festival, al cinema Astra il film verrà proiettato giovedì 10 ottobre alle 17 alla presenza dei registi, mentre sempre giovedì 10 ottobre i registi saranno presenti al Portico per la proiezione delle 21. Lanazione.it - Arriva “Vittoria”, il film dei resisti fiorentini Cassigoli e Kauffman Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - In prima visione al cinema Portico e al cinema Astra”, ildei registiAlessandroe Casey, prodotto dalla Sacher di Nanni Moretti e Rai Cinema. Girato a Torre Annunziata, il, interpretato dai reali protagonisti della storia narrata, è il racconto di una adozione speciale, un viaggio dentro la complessità delle dinamiche familiari e dei desideri apparentemente irrazionali. Dopo il passaggio al Valdarno CinemaFestival, al cinema Astra ilverrà proiettato giovedì 10 ottobre alle 17 alla presenza dei registi, mentre sempre giovedì 10 ottobre i registi saranno presenti al Portico per la proiezione delle 21.

