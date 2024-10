Lettera43.it - Andreeva e non solo: i derby in famiglia nel tennis femminile

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli ottavi di finale del torneo Wta di Wuhan potrebbe essere andato in scena il primo capitolo di una grande rivalità futura. Mercoledì 9 ottobre, le sorelle russe Mirra ed Erikasi sono ritrovate per la prima volta da avversarie su un campo da. Diciassettenne la prima, capace di mettere in bacheca l’argento nel doppio a Parigi e diversi record di precocità. Vent’anni invece per la seconda, con appena tre titoli in carriera. Eppure Erika ha schiantato Mirra in due set per 6-3, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Andrà ai quarti, ma dividerà il premio equamente con la sorella come dichiarato alla vigilia: «Spartiremo i soldi del turno». Per loro 36 mila dollari, dunque circa 18 a testa. Chissà che non sia l’inizio di una lunga rivalità, come fu per Venus e Serena Williams.