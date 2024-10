.com - Anche Emergency alla Barcolana 2024, a bordo i big azzurri da Soldini a Banti e Beccaria

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –sarà presente con una “Una vela per56, la regata velica più grande al mondo che si disputerà nel golfo di Trieste domenica 13 ottobre, unendosfida sportiva quella per la solidarietà. Lo comunica l’associazione umanitaria con una nota. L’associazione , che dal 1994 offre cure gratuite di qualità alle vittime della guerra e della povertà e promuove una cultura di pace, prenderà parteper parlare dell’attività dell’associazione nel mondo in occasione dei suoi 30 anni, per ascoltare l’esperienza del mare vissuta dai campioni della vela e dal capo progetto della Life Support, la nave di, e soprattutto per partecipareregata con un equipaggio eccezionale. Un’occasione per lasciarsi ispirare, riflettere, divertirsi edonare.