Ambrogini 2024 candidato il preside del Parini | Sono sorpreso in fondo ho fatto solo il mio lavoro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre– “, buongiorno. L’hanno candidata all’Ambrogino”. Massimo Nunzio Barrella, dirigente del liceo classico, risponde al telefono, senza nascondere una nota di imbarazzo: “Una provocazione?". La candidatura c’è. "Non vorrei essere strumentalizzato per quanto accaduto nella prima mezz’ora dell’ultima occupazione del liceo, a marzo. Qualcuno subito dopo aveva parlato di Ambrogino, pensavo fosse una boutade. Era arrivato anche il giudizio severo del nostro sindaco, per le parole che avevo usato. Mi ero spiegato ed era finita lì. Non voglio innescare nuove polemiche, né essere divisivo: la polemica politica fine a se stessa è lontana da me”. Rifarebbe tutto? “Non ho timore a manifestare il mio pensiero: se vedo qualcosa di diseducativo e antidemocratico lo devo dire, per lasciare un messaggio ai ragazzi.