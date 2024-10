Sport.quotidiano.net - Alinò, vittoria a sorpresa

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)nella 49ª edizione del torneo calcistico a 7 over 45 ‘Locanda’, dove la Serramenti Ghinetti/Pizzeria Fuoricampo alza la coppa battendo 8-4 i Commercialisti Massa. Questo l’esito di un’emozionante e corretta finale, giocata sotto la pioggia sul sintetico dell’Arci Pianazze, con una buona cornice di pubblico, in un torneo programmato dal lontano 1976 dal professor Pier Giorgio Baudinelli. Partenza a razzo degli uomini di mister Stefano Gaccioli che si portano sul 4-0, ma già dalla ripresa i commercialisti vanno a -1, sul 5-4. E quando tutto fa pensare ad un clamoroso ribaltamento da parte dei blues apuani del presidente Fabio Micheloni, una doppietta di Fantolini chiude il match, sigillato poi da Musetti (per lui una tripletta). Al triplice fischio dell’arbitro Arcangelo Proce (ottima la direzione) tanto fair play e strette di mano.