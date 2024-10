Quotidiano.net - Aiello, prima il brano per Laura Pausini e adesso ‘Tutto sbagliato’

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il romanticonesta tornando. Dopo l’ultimo singolo, ‘Talete’, il cantautore calabrese di ‘Arsenico’, ‘La mia ultima storia’, ‘Ora’ e ‘Vienimi (a ballare)’, sarà protagonista venerdì 11 ottobre con il nuovo singolo. Un“alla”, una canzone tutta cuore e ragionamenti. “è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo” commenta lo stesso cantautore. Recentementeha vissuto un’altra esperienza particolarmente emozionante. Porta la data del 2023 il‘All’amore nostro’, canzone che il cantautore ha scritto per. Canzone che è stata inserita nella nuova versione di ‘Anime parallele’ appena pubblicata. Unaesperienza come autore di brani per altri davvero con il botto per