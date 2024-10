Davidemaggio.it - Ad Affari Tuoi soldi sicuri!

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “” era l’urlo di Amadeus, mentre oggi sembra essere il leitmotiv del nuovocondotto da Stefano De Martino (recensione). In poco più di un mese dall’inizio della stagione (prima puntata lo scorso 2 settembre) sono stati vinti in totale oltre 1,5 milioni di euro in gettoni d’oro. Un cifra record, con buona pace del Dottore e soprattutto della Rai.: in 33 puntate, soltanto 4 sono state le partite senza vincite Il gioco dei pacchi è arrivato alla 33° puntata, con la partita delle partite andata in scena giovedì 26 settembre, quando sono stati vinti 300.000 euro. E’ il montepremi maggiore proposto dal programma, dopo che il concorrente (Ornella della Regione Sicilia) aveva rifiutato l’offerta del Dottore più alta di sempre nella storia del game: 250.000 euro.