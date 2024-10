“Abbiamo una cosa da dirvi su di loro”. Carmen e Enzo Paolo al Grande Fratello, arriva la notizia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi ha preso una decisione importante durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello: lasciare definitivamente il programma. Dopo diversi colloqui con gli autori, il celebre coreografo ha deciso di abbandonare la casa, nonostante il tentativo della produzione di fargli cambiare idea, facendo entrare sua moglie, Carmen Russo. Tuttavia, l’ingresso della showgirl non ha avuto l’effetto sperato, e la reazione di Enzo Paolo è stata del tutto inaspettata. “No, io torno a casa da Maria. Se vuoi resti tu! Basta, se vuoi un uomo superman che è forte non sono io quello per te e trovi un altro. Io devo tornare a casa e non si discute, tu sei un guaio allora, non mi toccare!”, ha dichiarato Turchi, visibilmente agitato. La sua volontà di lasciare la casa sembrava ferma, e le parole rivolte a Carmen hanno sorpreso sia il pubblico che gli autori. Tuttivip.it - “Abbiamo una cosa da dirvi su di loro”. Carmen e Enzo Paolo al Grande Fratello, arriva la notizia Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Turchi ha preso una decisione importante durante la sua permanenza nella casa del: lasciare definitivamente il programma. Dopo diversi colloqui con gli autori, il celebre coreografo ha deciso di abbandonare la casa, nonostante il tentativo della produzione di fargli cambiare idea, facendo entrare sua moglie,Russo. Tuttavia, l’ingresso della showgirl non ha avuto l’effetto sperato, e la reazione diè stata del tutto inaspettata. “No, io torno a casa da Maria. Se vuoi resti tu! Basta, se vuoi un uomo superman che è forte non sono io quello per te e trovi un altro. Io devo tornare a casa e non si discute, tu sei un guaio allora, non mi toccare!”, ha dichiarato Turchi, visibilmente agitato. La sua volontà di lasciare la casa sembrava ferma, e le parole rivolte ahanno sorpreso sia il pubblico che gli autori.

