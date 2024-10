WWE: Roman Reigns avrebbe avuto potere decisionale sull’esito del Ladder Match per i titoli di coppia (Di martedì 8 ottobre 2024) Nell’episodio di SmackDown precedente a Bad Blood abbiamo assistito ad un al Ladder Match valevole per il WWE Tag Team Title che ha visto affrontarsi i campioni Tama Tonga e Tanga Loa, i DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) e gli Street Profits (Montez Ford e Angelo Dawkins). Al termine di Match combattuto, la Bloodline è riuscita a mantenere le cinture. Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni in circolazione, Roman Reigns avrebbe avuto un importante potere decisionale sul Match tanto da poterne decidere l’esito. Il ruolo dell’OTC Secondo quanto evidenziato da Ibou di WrestlePurits, Roman Reigns avrebbe avuto un significativo ruolo nel decidere l’esito del 3 Way Ladder Match valido per il WWE Tag Team Title visto a SmackDown. Roman, sempre secondo quanto riportato, avrebbe avuto l’ultima parola circa l’esito del Match: “Roman ha molto potere. Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns avrebbe avuto potere decisionale sull’esito del Ladder Match per i titoli di coppia Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Nell’episodio di SmackDown precedente a Bad Blood abbiamo assistito ad un alvalevole per il WWE Tag Team Title che ha visto affrontarsi i campioni Tama Tonga e Tanga Loa, i DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) e gli Street Profits (Montez Ford e Angelo Dawkins). Al termine dicombattuto, la Bloodline è riuscita a mantenere le cinture. Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni in circolazione,un importantesultanto da poterne decidere l’esito. Il ruolo dell’OTC Secondo quanto evidenziato da Ibou di WrestlePurits,un significativo ruolo nel decidere l’esito del 3 Wayvalido per il WWE Tag Team Title visto a SmackDown., sempre secondo quanto riportato,l’ultima parola circa l’esito del: “ha molto

WWE : La Bloodline mantiene i titoli di coppia in un caotico Triple Threat Ladder Match a SmackDown - Dall’inizio alla fine, il match è stato ricco di acrobazie mozzafiato e sequenze intense che hanno tenuto il pubblico incollato all’azione. twitter. com/TFQLTfEIBR— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) October 5, 2024 . Whatever it takes for the win!#SmackDown pic. ... (Zonawrestling.net)

WWE : Annunciato Triple Threat Ladder Match per i titoli di coppia della Bloodline - . Il match si terrà nel prossimo episodio di SmackDown del 4 ottobre immediatamente precedente Bad Blood. La Bloodline dovrà, infatti, preoccuparsi anche di difendere il WWE Tag Team Title con Tama Tonga e Tanga Loa che dovranno difendere le cinture in un match a stipulazione speciale. ... (Zonawrestling.net)

Dominik Mysterio : “Nel ladder match tra mio padre e Eddie volevano appendere me invece che la valigetta” - Ma nemmeno a una gabbia, volevano proprio impiccarmi. Credo volessero appendermi alla vita, e farmi penzolare lissù!”. Per quanto il match alla fine l’ha poi vinto Rey Mysterio, Dominik continua ad omaggiare sempre più lo zio Eddie, che sicuramente sarebbe orgoglioso di lui. Per risalire ... (Zonawrestling.net)