Zonawrestling.net - WWE: Preview della puntata di NXT di Martedì 8 Ottobre su CW

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) lo show WWE NXT è partito con il botto dopo il suo arrivo su CW. La primaè stata un successo alla Allstate Arena di Chicago, dove Trick Williams si è laureato di nuovo campione battendo Ethan Page in un match con CM Punk arbitro speciale. Questa seconda, che si svolgerà al The Factory at the District di Chesterfield Missouri, promette tanta carne al fuoco. I segmenti in programma Partiamo con la presenzacantante Sexy Red che aprirà lacome ha aperto Monday Night Raw, visto che entrambi gli show si tengono a “casa sua” in Missouri. Cora Jade e Roxanne Perez appariranno di nuovo e sentiremo cosa intendeva realmente Jade quando parlava di un bel carattere nei confronti di Perez.