WWE: I segni di Sheamus dopo la brutale lotta contro Pete Dunne (Di martedì 8 ottobre 2024) La scorsa notte in un nuovo episodio di Monday Night RAW, abbiamo assistito ad un ottimo match estremo tra Pete Dunne e Sheamus. A vitale contesa è stato l'atleta irlandese capace di superare l'ex alleato nonostante le mani legate con delle fascette. Un impresa dura proprio come confermato dagli scatti sottostanti. BUTCH IS DEAD. LONG LIVE Pete Dunne. #Respect #Banger pic.twitter.com/AwDrjYuQQO— Sheamus (@WWESheamus) October 8, 2024

