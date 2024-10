Oasport.it - WTA Wuhan 2024: Lucia Bronzetti ripescata in tabellone principale, forfait Badosa

(Di martedì 8 ottobre 2024) Diventano due le giocatrici italiane impegnate neldel WTA 1000 di. A Jasmine Paolini, infatti, si aggiunge praticamente all’ultima ora, che entra nel main draw con lo status di lucky loser. La riminese classe 1998 aveva perso nel secondo turno delle qualificazioni dalla colombiana Camila Osorio per 6-3 6-4, ma ora si troverà ad avere un ulteriore impegno a causa deldella spagnola Paula, le cui recenti quotazioni erano salite e non di poco. Per l’italiana la sfida sarà quella con l’australiana Ajla Tomljanovic, con cui un precedente piuttosto datato c’è già stato. Era il primo turno del WTA 1000 di Miami 2022 evinse in rimonta per 4-6 7-6(6) 6-2, ma quello fu solo l’inizio.