Will Smith e Michael Bay in un nuovo film d’azione Netflix 21 anni dopo Bad Boys 2

(Di martedì 8 ottobre 2024)Bay in un21BadBay si riuniranno per Fast and Loose 21aver realizzato insieme BadII.e Bay hanno collaborato per la prima volta aloriginale Badnel 1995 e poi si sono riuniti per il sequel nel 2003. Da allora i due non hanno più lavorato insieme, ma il franchise diBadcontinua con i registi Bilall Fallah e Adil El Arbi. Il progetto più recente diè Bad: Ride or Die (2024), mentre quello di Bay è Ambulance (2022). Ora, unrapporto di Deadline rivela chee Bay si riuniranno per undiintitolato Fast and Loose, con Bay attualmente in trattative finali per la regia.