Video a luci rosse manipolato Meloni | Intollerabile violenza contro le donne

Giorgia Meloni non è disposta a perdonare l'autore dei Video a luci rosse che sono stati manipolati sostituendo il volto delle attrici con il suo. Filmati diffusi in rete nel 2020 e per i quali è imputato, in Tribunale di Sassari, il 40enne Alessio Scurosu. Rispondendo in collegamento da Roma alle domande della pm Maria Paola Asara, della giudice Monia Adami e dell'avvocato della difesa Maurizio Serra, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua linea ferma contro questo genere di soprusi e diffamazioni: "È Intollerabile per come mi hanno fatto sentire quelle immagini, è Intollerabile in generale, ancora di più per una persona come me che ogni giorno lavora contro la violenza sulle donne". "Insisto nel chiedere la punizione dei responsabili, perché considero intollerabili questi fatti. Questa è una forma di violenza contro le donne.

