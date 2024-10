Vela d’epoca, dal 17 al 20 ottobre 19a edizione delle Vele Storiche Viareggio (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche quest’anno, dal 17 al 20 ottobre, Viareggio ospiterà il Raduno Vele Storiche Viareggio, organizzato dall’omonima associazione insieme al Club Nautico Versilia. Il presidente VSV Gianni Fernandes ha ricordato come con questo 19° raduno si chiuda ufficialmente la stagione di regate delle Vele d’epoca in Mediterraneo. Non solo. Ogni anno vengono ospitate nuove imbarcazioni, visitabili Sbircialanotizia.it - Vela d’epoca, dal 17 al 20 ottobre 19a edizione delle Vele Storiche Viareggio Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche quest’anno, dal 17 al 20ospiterà il Raduno, organizzato dall’omonima associazione insieme al Club Nautico Versilia. Il presidente VSV Gianni Fernandes ha ricordato come con questo 19° raduno si chiuda ufficialmente la stagione di regatein Mediterraneo. Non solo. Ogni anno vengono ospitate nuove imbarcazioni, visitabili

Vela d'epoca, dal 17 al 20 ottobre 19a edizione delle Vele Storiche Viareggio - Anche quest’anno, dal 17 al 20 ottobre, Viareggio ospiterà il Raduno Vele Storiche Viareggio, organizzato dall’omonima associazione insieme al Club Nautico Versilia. Il presidente VSV Gianni Fernandes ... (adnkronos.com)

Le giovanili del Follonica Hockey sbancano in Versilia - Il Follonica Hockey si dimostra ancora una volta tra i migliori d’Italia per la qualità del settore giovanile. Nel weekend scorso alcune rappresentative hanno partecipato a tornei ufficiali in Versili ... (grossetosport.com)

Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, dove, come e quando vederla in diretta streaming? - L'astro chiomato sarà in congiunzione con il Sole il 9 ottobre, durante il massimo effetto atteso dal forward scattering. L’8 ottobre si potrebbe già tentare l’osservazione a ridosso dell’alba, mentre ... (startupitalia.eu)