Bergamonews.it - Valbondione: insieme all’ultima apertura delle Cascate del Serio arriva la Sagra dei Sapori Locali

(Di martedì 8 ottobre 2024). Domenica 13 ottobre, in concomitanza con l’ultimadel– le più alte d’Italia e seconde in Europa –ospita ladei, appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti e le associazioni, che si svolgerà presso il Piazzale del Palazzetto dello Sport. Un omaggio alle origini contadine del territorio e un ritorno aisemplici della cucina nostrana e alle atmosfere dei cortili bergamaschi di una volta. Dalle 10 saranno aperti gli stand gastronomici e di artigianato, con degustazioni e pranzo a base di prodotti tipici e menù proposti dalle attività commerciali e dalle associazioni del borgo.