Velvetmag.it - Uragano Milton colpisce il Messico: emergenza nello Yucatán

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’si è rapidamente rinforzato in categoria 5 ed è diretto verso la Florida. Nel frattempo, al passaggio dell’evento meteorologico ha già generato consistenti danni nella zona deldello Yucatan. Ecco la situazione aggiornata. La tempesta generata dall’ha toccato terra, in, causando danni significativi e mettendo in allarme le autorità locali. Il fenomeno atmosferico sta spostando la sua influenza anche in altre parti dell’America con ulteriori disagi., foto Ansa – VelvetMagEvacuazioni di massaLe autorità messicane hanno disposto l’evacuazione di migliaia di residenti dalle zone più vulnerabili della penisola dello. Le città costiere sono state le prime a essere evacuate, poiché si prevedevano forti mareggiate e inondazioni.