Ilgiorno.it - Una stella della world music . Bombino sul parco del Borsoni

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Unainternazionale del desert blues eper il teatro: sul palco fresco di inaugurazione a Brescia arriva Goumour Almoctar, in arte. Il 13 ottobre, alle 20,30, andrà in scena il concerto dell’artista nigeriano accompagnato, sul palcoscenico, da Youba Dia al basso e cori, Kawissan Mohamed Alhassan alla chitarra e cori, Corey Wilhelm alla batteria. Apriranno la serata i Gemini Blue, gruppo originario del Lago di Garda formato da Osasmuede Aigbe (chitarra e voce) e Giacomo Sansoni (batteria). Originario del Niger e cresciuto nella tribù Tuareg Ifoghas di Agadez, al confine con il Sahara, le sonorità dirichiamano quelle dei Tinariwen, gruppo di suonatori del deserto, ma le sue melodie elettrizzanti, che racchiudono lo spiritoresistenza eribellione, trasudano un groove irresistibile in una versione del blues densa e magmatica.