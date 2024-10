Troupe del Tg3 aggredita in Libano muore l’autista Il racconto scioccante di Lucia Goracci

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Come riferito dall’Ansa un gruppo di persone armate ha aggredito unadel Tg3 in, dove infuria la guerra scatenata da Israele che nell’ultimo raid ha ucciso Hussein Husseini, capo del quartier generale di Hezbollah. In seguito all’attacco è mortolocale, a quanto pare per infarto.televisiva in, la testimonianza diretta diLa notizia è stata riportato dal Tg3 durante l’edizione delle 12:00 ed è stata l’inviataa raccontare quello che è successo e che ha visto con i suoi stessi occhi. Come ha riferito la, si è avvicinato prima un uomo armato con fare minaccioso allatelevisiva. Poco dopo si sono avvicinate anche altre persone che hanno minacciato i giornalisti e in quella circostanzaha avuto un malore, probabilmente un attacco cardiaco.