Torna la giornata delle catacombe, a Carini e Palermo visite guidate gratuite negli antichi cimiteri sotterranei (Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre Torna la giornata delle catacombe, iniziativa romana alla quale anche ArcheOfficina ha aderito. .In questa occasione, sia alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo che in quella di Villagrazia di Carini saranno organizzati turni di visita gratuiti, guidati Palermotoday.it - Torna la giornata delle catacombe, a Carini e Palermo visite guidate gratuite negli antichi cimiteri sotterranei Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato 12 ottobrela, iniziativa romana alla quale anche ArcheOfficina ha aderito. .In questa occasione, sia alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna ache in quella di Villagrazia disaranno organizzati turni di visita gratuiti, guidati

Terza Categoria / Il campionato è tornato : il resoconto della 1ª giornata - Il riassunto della prima giornata del girone C: colpaccio del Poggio San Marcello contro il Largo Europa, bene il Maiolati Pianello e l’Atletico 2008, tanti pareggi e Albacina-Spes rinviata. Parte bene anche il Maiolati Pianello di Buselli, che in casa batte per 3-2 il Serra Volante. Nella ... (Vallesina.tv)

La co-fondatrice di Edit - la fiera dedicata al "design editoriale" che torna a Napoli dall'11 al 13 ottobre - ci racconta la sua giornata - iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Al lavoro con Emilia Petruccelli, gallerista e imprenditrice sembra essere il primo su iO Donna. Dopo cena, se devo, lavoro ancora un po’ al computer, altrimenti con mio marito ci vediamo un film o una serie tv. . Leggi ... (Iodonna.it)

Risultati Serie B - 8ª giornata : Pisa e Spezia tornano al successo - Sassuolo devastante | CLASSIFICA - Risultati 8ª Giornata Serie B Venerdì 4 ottobre Ore 20:30 Sampdoria-Juve Stabia 1-2 Sabato 5 ottobre Ore 15:00 Frosinone-Carrarese 0-1 Pisa-Cesena 3-1 Sassuolo-Cittadella 6-1 Spezia-Reggiana 1-0 Domenica 6 ottobre Ore ... (Calcioweb.eu)