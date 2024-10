361magazine.com - Torna a Milano il Dr. Martens Day

(Di martedì 8 ottobre 2024) Appuntamento per il 12 ottobre Il Dr.Day riil 12 ottobre presso l’Ex Macello, presentato da MI AMI, come un evento che celebra la libera espressione, la creatività e la comunità. Sotto il tema “Like No Other”, l’evento rende omaggio agli iconici stivali 1460 di Dr., simbolo di stile e individualità. Non si tratta solo di musica, ma di una celebrazione a 360 gradi dello stile e della cultura del brand, con performance esclusive, workshop e attività artistiche. La lineup, curata da MI AMI, include artisti come Fulminacci, Generic Animal, Emma, Tshegue, Yaraki e molti altri. Il tutto sarà accompagnato da DJ set e una serie di attività coinvolgenti, come la personalizzazione di borse, scultura 3D dal vivo, una caccia al tesoro e un photobooth. Un ospite speciale sarà Vogue Italia, che guiderà una sessione di styling dedicata al modello 1460.