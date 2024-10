Tiscali, in down la posta: problemi e disservizi per gli utenti (Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, Tiscali ha affrontato numerosi problemi tecnici con il servizio di posta elettronica. E ha lasciato molti utenti impossibilitati ad accedere alle proprie caselle email. Questo nuovo episodio di down ha scatenato una serie di segnalazioni da tutta Italia, con lamentele che si concentrano principalmente sull’impossibilità di effettuare il login al proprio account e inviare o ricevere messaggi. Tiscali, problema ricorrente Il disservizio, iniziato nelle prime ore della giornata del 7 ottobre, non è un caso isolato per gli utenti di Tiscali. Già in passato, episodi simili si sono verificati, creando non poche difficoltà soprattutto per coloro che utilizzano la mail per lavoro o per comunicazioni urgenti. Velvetmag.it - Tiscali, in down la posta: problemi e disservizi per gli utenti Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi giorni,ha affrontato numerositecnici con il servizio dielettronica. E ha lasciato moltiimpossibilitati ad accedere alle proprie caselle email. Questo nuovo episodio diha scatenato una serie di segnalazioni da tutta Italia, con lamentele che si concentrano principalmente sull’impossibilità di effettuare il login al proprio account e inviare o ricevere messaggi., problema ricorrente Ilo, iniziato nelle prime ore della giornata del 7 ottobre, non è un caso isolato per glidi. Già in passato, episodi simili si sono verificati, creando non poche difficoltà soprattutto per coloro che utilizzano la mail per lavoro o per comunicazioni urgenti.

Tiscali Mail non funziona da giorni, l’incubo ritorna - Non è la prima volta che Tiscali, nel corso di questo 2024, mette a dura prova la pazienza dei propri utenti: già a inizio anno, infatti, ha registrato problemi di ricezione e invio mail, anche se all ... (macitynet.it)

Problemi a Tiscali Mail fin da ieri: le email non arrivano, ma la situazione sta tornando alla normalità - Tiscali Mail non funziona: rilevanti problemi e disservizi per gli utenti che non riescono a ricevere email sulla casella di posta. (smartworld.it)

Tiscali down il 8 ottobre: difficoltà con le email e soluzioni disponibili - Situazione attuale del down di TiscaliNegli ultimi due giorni, la situazione per gli utenti di Tiscali è diventata estremamente critica, con segnalazi ... (assodigitale.it)