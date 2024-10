Thuram si presenta nel ritiro della Francia, Deschamps lo spiazza: “Sei arrivato da Monza, giusto?” (Di martedì 8 ottobre 2024) Simpatico siparietto nel ritiro della Francia all'arrivo dei giocatori, ricevuti uno ad uno da Didier Deschamps. Quando si è presentato Thruam, il ct non ha resistito ad una battuta che ha spiazzato il bomber dell'Inter: "No, mister giocavamo in casa" Fanpage.it - Thuram si presenta nel ritiro della Francia, Deschamps lo spiazza: “Sei arrivato da Monza, giusto?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Simpatico siparietto nelall'arrivo dei giocatori, ricevuti uno ad uno da Didier. Quando si èto Thruam, il ct non ha resistito ad una battuta che hato il bomber dell'Inter: "No, mister giocavamo in casa"

