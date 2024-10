Terza Categoria. Il San Zaccaria allunga. Conselice e Voltanese balzano in vetta (Di martedì 8 ottobre 2024) Il San Zaccaria (nella foto Nicola Montanari Gatti), grazie ai gol di Bissi e Spazzoli, si impone 2-1 sui Coyotes Piangipane e resta solo in testa al girone A di Terza Categoria. Infatti, Giovecca e Marradese, sino a sabato in vetta con i biancorossi, vengono fermate rispettivamente da Saline Romagna (4-3), e dal Godo (1-1). In virtù di questi risultati, il San Zaccaria guida con 2 punti su Marradese e Saline Romagna. Nel girone B il quartetto di testa diventa una coppia: la Compagnia dell’Albero riposa e le Giovanili Santerno cadono 1-0 a Lugo. Restano in vetta Conselice (2-1 allo Sporting Castel Guelfo) e Real Voltanese che si impone 3-1 nello scontro al vertice col Bisanzio. Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Il San Zaccaria allunga. Conselice e Voltanese balzano in vetta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Il San(nella foto Nicola Montanari Gatti), grazie ai gol di Bissi e Spazzoli, si impone 2-1 sui Coyotes Piangipane e resta solo in testa al girone A di. Infatti, Giovecca e Marradese, sino a sabato incon i biancorossi, vengono fermate rispettivamente da Saline Romagna (4-3), e dal Godo (1-1). In virtù di questi risultati, il Sanguida con 2 punti su Marradese e Saline Romagna. Nel girone B il quartetto di testa diventa una coppia: la Compagnia dell’Albero riposa e le Giovanili Santerno cadono 1-0 a Lugo. Restano in(2-1 allo Sporting Castel Guelfo) e Realche si impone 3-1 nello scontro al vertice col Bisanzio.

