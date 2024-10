Tedesco (ct Belgio): «Lukaku è un leader naturale, adesso non ha i 90 minuti nelle gambe» (Di martedì 8 ottobre 2024) Tedesco (ct Belgio): «Lukaku è un leader naturale, adesso non ha i 90 minuti nelle gambe». Intervistato dal Corriere dello Sport, a firma Andrea Losapio. «Spero che Lukaku sia con noi a novembre, ma vedremo. Dipende da lui, dalla sua forma fisica. Al momento difficilmente riesce a tenere novanta minuti». Sono state queste le parole di Domenico Tedesco, ct italiano della nazionale belga che fra due giorni affronterà l’Italia. «Romelu è assolutamente un top player», spiega Tedesco, 39 anni, calabrese di Rossano. «Oltre a essere una persona fantastica e un leader naturale. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero ed è ottimo per qualsiasi squadra. Sono molto felice che abbia scelto il Napoli, dove può sentirsi a casa, con un allenatore come Antonio Conte che crede in lui e viceversa. Queste sono già delle ottime condizioni di partenza». Ilnapolista.it - Tedesco (ct Belgio): «Lukaku è un leader naturale, adesso non ha i 90 minuti nelle gambe» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(ct): «è unnon ha i 90». Intervistato dal Corriere dello Sport, a firma Andrea Losapio. «Spero chesia con noi a novembre, ma vedremo. Dipende da lui, dalla sua forma fisica. Al momento difficilmente riesce a tenere novanta». Sono state queste le parole di Domenico, ct italiano della nazionale belga che fra due giorni affronterà l’Italia. «Romelu è assolutamente un top player», spiega, 39 anni, calabrese di Rossano. «Oltre a essere una persona fantastica e un. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero ed è ottimo per qualsiasi squadra. Sono molto felice che abbia scelto il Napoli, dove può sentirsi a casa, con un allenatore come Antonio Conte che crede in lui e viceversa. Queste sono già delle ottime condizioni di partenza».

