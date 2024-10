Lanazione.it - Sustainability day, il 10 ottobre alla Certosa una giornata di eventi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 82024 - Per costruire un futuro sostenibile per le nostre città occorrono risposte efficaci e multidisciplinari, frutto di competenze in vari ambiti come architettura e ingegneria, urbanistica ed ecologia, mondo digitale e gestione delle risorse. Per promuovere un processo di alfabetizzazionesostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, giovedì 10si svolge ilDay,organizzata dFondazione Bioarchitettura in collaborazione con l’Università di Firenze (dalle ore 9 alle 17 presso la– via della, 1).