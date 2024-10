Succivo, incastrato nel suo furgone: 81enne liberato dai Carabinieri (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ rimasto alcune ore nell’abitacolo del suo furgone capovolto in seguito ad un incidente che lo ha fatto precipitare per circa 15 metri da un cavalcavia. E’ accaduto a Succivo, nel Casertano, dove Carabinieri e vigili del fuoco, al termine di ricerche potrattesi per quasi nove ore, hanno ritrovato ancora vivo un 81enne di cui si erano perse le tracce dalla serata di ieri. Era stata la figlia dell’anziano ad avvisare i Carabinieri della circostanza che il padre, dopo una giornata di lavoro in campagna, non fosse ancora rincasato, quando solitamente tornava verso le 19; la donna ha riferito anche di aver più volte contattato il padre sul cellulare, ma inutilmente, risultando l’anziano irreperibile. Anteprima24.it - Succivo, incastrato nel suo furgone: 81enne liberato dai Carabinieri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ rimasto alcune ore nell’abitacolo del suocapovolto in seguito ad un incidente che lo ha fatto precipitare per circa 15 metri da un cavalcavia. E’ accaduto a, nel Casertano, dovee vigili del fuoco, al termine di ricerche potrattesi per quasi nove ore, hanno ritrovato ancora vivo undi cui si erano perse le tracce dalla serata di ieri. Era stata la figlia dell’anziano ad avvisare idella circostanza che il padre, dopo una giornata di lavoro in campagna, non fosse ancora rincasato, quando solitamente tornava verso le 19; la donna ha riferito anche di aver più volte contattato il padre sul cellulare, ma inutilmente, risultando l’anziano irreperibile.

