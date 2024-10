Strutture sanitarie convenzionate Petitto Moderati e Riformisti solleva il caso dello scippo di 23 milioni all’Irpinia

Anteprima24.it - Strutture sanitarie convenzionate, Petitto (Moderati e Riformisti) solleva il caso dello “scippo” di 2,3 milioni all’Irpinia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiCon una interrogazione presentata all’ordine del giorno della seduta di Question time del Consiglio regionale calendarizzata per domani 9 ottobre l’onorevole Livio, capogruppo in Campania di “”,ildella determinazione dei limiti di spesa per le Case di cura private. In particolare per ledella provincia di Avellino si registra una diminuzione del tetto di spesa che, complessivamente, sfiora i 2,3, mediamente del 9% per ciascuna struttura, e che coinvolge le Cliniche Malzoni, Montevergine, Santa Rita, Villa dei Pini e Villa Maria (Baiano). Si “salvano” solo Villa Maria di Mirabella Eclano con un delta in positivo di poco più di 300 mila euro e Villa Ehster di Avellino che riceve 42mila euro circa, ma solo per l’effetto dell’accorpamento a Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.