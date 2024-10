Stasera Temptation Island spoiler: Anna bastona Alfred e un falò anticipato (Di martedì 8 ottobre 2024) Preparate i popcorn e mettetevi comodi, perché Stasera a Temptation Island su Canale 5 promette una nuova puntata ricca di colpi di scena, tradimenti e drammi. Come sempre, le coppie sono sull'orlo di una crisi di nervi e il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa accadrà. Secondo le anticipazioni di Dagospia, la puntata di Stasera non deluderà gli appassionati. Partiamo dalla coppia che sta attirando più attenzione: Alfred e Anna. L'irrefrenabile Ekhator, incapace di tenere sotto controllo i suoi impulsi, si è lanciato in un bacio appassionato con la single Sofia, scatenando la furia della fidanzata Anna Acciardi. Il suo comportamento ha fatto emergere il lato più impulsivo e inaffidabile di Alfred, costringendo Anna a richiedere un falò di confronto immediato. Tvpertutti.it - Stasera Temptation Island spoiler: Anna bastona Alfred e un falò anticipato Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Preparate i popcorn e mettetevi comodi, perchésu Canale 5 promette una nuova puntata ricca di colpi di scena, tradimenti e drammi. Come sempre, le coppie sono sull'orlo di una crisi di nervi e il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa accadrà. Secondo le anticipazioni di Dagospia, la puntata dinon deluderà gli appassionati. Partiamo dalla coppia che sta attirando più attenzione:. L'irrefrenabile Ekhator, incapace di tenere sotto controllo i suoi impulsi, si è lanciato in un bacio appassionato con la single Sofia, scatenando la furia della fidanzataAcciardi. Il suo comportamento ha fatto emergere il lato più impulsivo e inaffidabile di, costringendoa richiedere undi confronto immediato.

Temptation Island stasera su Canale 5 : falò di confronto tra Alfred e Anna e le anticipazioni dell'8 ottobre - Quinto appuntamento con la nuova edizione di Temptation Island 2024, il viaggio dei sentimenti su Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nelle scorse puntate, Fabio e Sara hanno scelto di proseguire insieme il loro percorso di coppia, mentre Valerio e Diandra si sono separati, per questi ultimi un ... (Movieplayer.it)

Temptation Island 2024 - stasera su Canale 5 : le anticipazioni sulla quinta puntata. Falò di confronto in arrivo? - Sara riempie il 30% delle sue lacune. Sto andando via. Per la quinta puntata nuovi colpi di scena attendono le coppie e il pubblico da casa curioso di scoprire come si concluderà il loro viaggio nei sentimenti. La sua reazione sarà del tutto inaspettata e c’è chi è pronto a scommettere che ... (Superguidatv.it)

Anticipazioni Temptation Island martedì 8 ottobre : il falò di Alfred e Anna - tutti i colpi di scena di stasera - Nel nuovo appuntamento con il programma di Filippo Bisciglia, il falò di confronto tra Alfred e Anna, il ritorno di Diandra e Valerio e nuovi colpi di scena anche per Millie e Michele, Titty e Antonio e Giulia e Mirco. Continua a leggere . Anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island in ... (Fanpage.it)