Sport in lutto, lo storico presidente stroncato da un malore a 65 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Social. Sport in lutto, lo storico presidente stroncato da un malore a 65 anni. Un grave lutto ha colpito ieri la comunità di Saonara, in provincia di Padova. Lo storico presidente della società Vispa Volley di Saonara è morto all'età di 65 anni. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato l'intera comunità e il mondo dello Sport completamente senza parole. Sport in lutto, Sandro Torresin è morto a 65 anni: cos'è successo Sandro Torresin, storico presidente della società Vispa Volley di Saonara, è morto all'età di 65 anni.

