Sky TG24 Live In Roma 2024, oggi l'evento alle Corsie Sistine. LIVE (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Partecipano ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo per condividere idee e strategie sulla nostra società in costante mutamento. Senza mai perdere di vista le notizie del giorno Tg24.sky.it - Sky TG24 Live In Roma 2024, oggi l'evento alle Corsie Sistine. LIVE Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con l'che porta Skyfuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Partecipano ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo per condividere idee e strategie sulla nostra società in costante mutamento. Senza mai perdere di vista le notizie del giorno

Sky TG24 Live in Roma 2024 - oggi l'evento alle Corsie Sistine. LIVE - Partecipano ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo per condividere idee e strategie sulla nostra società in costante mutamento. Nuovo appuntamento con l'evento che porta Sky TG24 fuori dai ... (Tg24.sky.it)

Sky TG24 Live In Roma 2024 : ospiti - eventi e dibattiti - Diretta tv dalle Corsie Sistine - Il format mira a discutere temi di attualità come la crisi climatica, l'intelligenza artificiale, e le sfide della politica globale. Saranno presenti anche volti noti del mondo dello spettacolo come Giovanni Allevi e Alessandro Borghese. . L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, andrà in ... (Digital-news.it)

Roma Capitale - la città si trasforma e ospita Sky TG24 Live In - Su SkyTg24. E in questo progetto di rinnovamento c'è anche Sky TG24, che ha scelto proprio la Capitale come sede del suo Live In dell'8 ottobre. E lo fa grazie a una stagione di investimenti, in cui si concretizzerà un progetto di rigenerazione che coinvolge diverse aree della città. . it arriverà ... (Tg24.sky.it)