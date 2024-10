Lapresse.it - Serie A, Rocchi: “Non bene ultima giornata ma omogeneità giudizio quasi impossibile”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Soddisfatto degli arbitraggi dell’? No”. Lo ha detto Gianluca, responsabile Can (Commissione Arbitri Nazionale), in occasione della presentazione del nuovo Codice di giustizia sportiva, edito da Giuffrè Francis Lefebvre, allo stadio Meazza di Milano. Sullainterpretativa, di cui si sta dibattendo in queste giornate,ha ribadito: “La formazione è fondamentale, ma ogni arbitro ha una testa pensante e una propria filosofia. È chiaro che l’ideale sarebbe avere un’al 100% ma è, perché siamo esseri umani. Sull’interpretazione si può discutere per settimane, ma non dimentichiamo che il calcio è anche soggettività. Dietro ogni decisione c’è sempre una persona“.