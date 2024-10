Scontro su Corte costituzionale, cosa è successo e perché la destra non ha eletto il consigliere di Meloni (Di martedì 8 ottobre 2024) Alla fine il centrodestra ha deciso di votare scheda bianca nell'elezione per un nuovo giudice della Corte costituzionale. Negli scorsi giorni a tutti i parlamentari di maggioranza era stato richiesto di essere presenti in Aula, ma il nome del candidato principale - Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Giorgia Meloni - ha scatenato le proteste dell'opposizione. Fanpage.it - Scontro su Corte costituzionale, cosa è successo e perché la destra non ha eletto il consigliere di Meloni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Alla fine il centroha deciso di votare scheda bianca nell'elezione per un nuovo giudice della. Negli scorsi giorni a tutti i parlamentari di maggioranza era stato richiesto di essere presenti in Aula, ma il nome del candidato principale - Francesco Saverio Marini,giuridico di Giorgia- ha scatenato le proteste dell'opposizione.

