Schlein, di patrimoniale si discuta a livello Ue (Di martedì 8 ottobre 2024) "patrimoniale? Non saremmo d'accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui super ricchi. Questa discussione si può fare. Quindi bene una tassazione progressiva, ma non alzando le tasse al ceto medio". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, a Live In Sky Tg24. Quindi bene discutere di una patrimoniale a livello "europeo, internazionale, concertato. Si è raggiunto un accordo della tassazione minima delle imprese, quindi Lula ha fatto bene a portare all'attenzione dei governi la tassazione dei super ricchi". Quotidiano.net - Schlein, di patrimoniale si discuta a livello Ue Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) "? Non saremmo d'accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui super ricchi. Questa discussione si può fare. Quindi bene una tassazione progressiva, ma non alzando le tasse al ceto medio". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly, a Live In Sky Tg24. Quindi bene discutere di una"europeo, internazionale, concertato. Si è raggiunto un accordo della tassazione minima delle imprese, quindi Lula ha fatto bene a portare all'attenzione dei governi la tassazione dei super ricchi".

"Non è un tabù ma va fatta bene" : Elly Schlein rispolvera la patrimoniale - . Per la segretaria Dem, con l'attuale governo in Italia, «i sacrifici li stanno facendo pagare ai soliti: a chi vengono prelevati i soldi in busta paga e ai poveri». E lo fa con un escamotage, ribattezzandolo «coalizione progressista», come se cambiando un aggettivo la sostanza diventasse ... (Iltempo.it)

Fisco : Schlein - 'patrimoniale non è un tabù - ma va fatta bene per i miliardari' - Roma, 6 ott (Adnkronos) - Patrimoniale? "Quale? Non e un tabù. "Dobbiamo farla bene, non è un tabù, non è un tema generico per niente", ha spiegato la segretaria del Pd. . Al G20, per iniziativa di Lula, hanno discusso di una iniziativa per i miliardari, una tassazione internazionale o europea". ... (Liberoquotidiano.it)

Crosetto a cuore aperto : “Sempre stato antifascista - Giorgia è una combattente - la Schlein è per bene” - L'articolo Crosetto a cuore aperto: “Sempre stato antifascista, Giorgia è una combattente, la Schlein è per bene” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Tu l’hai definita “nana malefica”. E poi sono un uomo… L’Italia è ancora molto maschilista. In una lunga intervista sull’inserto di ... (Secoloditalia.it)