Scarface: Al Pacino ricorda la rabbia di Miloš Foreman e Sidney Lumet per la sua partecipazione al film

(Di martedì 8 ottobre 2024) Alha avuto una lunga e leggendaria carriera, costellata di ruoli iconici, da Michael Corleone in Il Padrino di Ford Coppola a Jimmy Hoffa in The Irish di Scorsese. La sua interpretazione per eccellenza è stata, però, quella di Tony Montana, lodell’omonimo capolavoro del 1983 targato Brian De Palma. Ed è proprio questo ruolo a non essere andato giù a due registi con cui il divo ha collaborato,. Il lungometraggio, che ha punti di contatto, ma anche delle differenze rispetto al romanzo di Armitage Trail, è riconosciuto come il punto di svolta per la rappresentazione della violenza e della droga sullo schermo, ma segna anche una rivoluzione nello stile di recitazione di, conferendo a Tony un’energia da tuttofare che, a volte, lo fa sentire come se provenisse da un altro pianeta.