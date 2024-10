Lapresse.it - Sanità, Gimbe: paghe basse e burnout, crisi del personale senza precedenti

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)dela causa dellee del, spesa del Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione che crolla quasi del 20%. È il ritratto dellaitaliana fatta dall’ultimo Rapporto della fondazione, presentato martedì in Senato. “Lapubblica sta sperimentando unadelsanitario: inizialmente dovuta al definanziamento del SSN e ad errori di programmazione, oggi, dopo la pandemia, è aggravata da una crescente frustrazione e disaffezione per il SSN. Turni massacranti,retribuzioni, prospettive di carriera limitate ed escalation dei casi di violenza stanno demolendo la motivazione e la passione dei professionisti, portando la situazione verso il punto del non ritorno“, afferma il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta.