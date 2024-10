Metropolitanmagazine.it - Russia, mandato d’arresto per i giornalisti Rai Battistini e Traini: “Entrati illegalmente nel Paese”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Unufficiale dallaper iRai Stefaniae Simone, colpevoli – secondo il Cremlino – di essereneldall’Ucraina per girare un servizio sulla guerra. La notizia – forse non inattesa – è stata riportata dall’agenzia Interfax ma è presto è rimbalzata in buona parte del mondo arrivando – ovviamente – anche in Italia. L’ordine è stato emesso dal tribunale distrettuale Leninsky di Kursk, che ha accolto la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo. I dueitaliani sono accusati di aver attraversatoil confine dall’Ucraina mentre facevano reportage nella regione di Kursk, una piccola parte della quale occupata dalle forze ucraine, dopo l’incursione cominciata lo scorso agosto.