Rinnovo Zalewski, filtra grande ottimismo sul rinnovo con la Roma. Gli ultimi dettagli (Di martedì 8 ottobre 2024) rinnovo Zalewski, il giocatore giallorosso è molto vicino a prolungare il suo contratto con la Roma. Ecco le ultime NOVITA’ La Roma punta tutto su Zalewski, e le ultime prestazioni hanno spinto i giallorossi a provare a rinnovare il contratto al giocatore, nonostante le varie voci di mercato che lo vedono lontano dalla capitale (il Milan è Calcionews24.com - Rinnovo Zalewski, filtra grande ottimismo sul rinnovo con la Roma. Gli ultimi dettagli Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024), il giocatore giallorosso è molto vicino a prolungare il suo contratto con la. Ecco le ultime NOVITA’ Lapunta tutto su, e le ultime prestazioni hanno spinto i giallorossi a provare a rinnovare il contratto al giocatore, nonostante le varie voci di mercato che lo vedono lontano dalla capitale (il Milan è

Rinnovo Zalewski - NOVITA’ importanti in casa Roma. CESSIONE del giocatore a breve? - Prima la sconfitta in Europa e, poi, la non vittoria in campionato. Per i giallorossi, però, nell’ultima partita c’è stata una novità importante. Zalewki è tornato in campo dopo essere […]. Rinnovo Zalewski, ieri il giocatore giallorosso è ritornato in campo e ci sono delle novità sul suo ... (Calcionews24.com)

Roma - Juric : "Zalewski ha ripreso a parlare di rinnovo con la società. Dybala? Grande dispiacere" - Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Monza: `Ho trovato dei ragazzi predisposti al lavoro,... (Calciomercato.com)

Roma - l’incredibile SITUAZIONE Zalewski : da ESUBERO a RINNOVO con i giallorossi - la SITUAZIONE - Il nazionale polacco è tornato nella lista dei convocati in occasione della sfida col Monza in Serie A ed è […]. Un mese e poco più folle per Zalewski, passato da essere messo fuori rosa a ricevere l’offerta per il rinnovo A fotografare la grande incertezza in società in casa Roma c’è la ... (Calcionews24.com)