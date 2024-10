“Rai: una grande storia italiana”, evento alla Camera condotto da Bruno Vespa (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – “Rai: una grande storia italiana”. È il titolo dell’evento che – venerdì 11 ottobre, alle 11 nell’Aula di Montecitorio – celebrerà l’anniversario dei 70 anni della tv e dei 100 anni della radio. L’appuntamento sarà introdotto dal Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e ospiterà giornalisti, attori, presentatori e sportivi. Conduce Bruno Vespa. Tra i nomi attesi Milly Carlucci, Francesca Chillemi, Carlo Conti, Giacomo Giorgio, Marco Tardelli, Francesca Porcellato e Giorgio Zanchini. Nel corso dell’evento, che andrà in onda in diretta su Rai2, a cura di Rai Parlamento, saranno proiettati alcuni filmati – realizzati da Rai Cultura – dei momenti salienti della storia radiotelevisiva: gli albori della tv, le cronache dei più importanti fatti, le imprese sportive, le scoperte scientifiche, le fiction più di successo, i programmi di intrattenimento più iconici. Lopinionista.it - “Rai: una grande storia italiana”, evento alla Camera condotto da Bruno Vespa Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – “Rai: una”. È il titolo dell’che – venerdì 11 ottobre, alle 11 nell’Aula di Montecitorio – celebrerà l’anniversario dei 70 anni della tv e dei 100 anni della radio. L’appuntamento sarà introdotto dal Presidente delladei Deputati, Lorenzo Fontana, e ospiterà giornalisti, attori, presentatori e sportivi. Conduce. Tra i nomi attesi Milly Carlucci, Francesca Chillemi, Carlo Conti, Giacomo Giorgio, Marco Tardelli, Francesca Porcellato e Giorgio Zanchini. Nel corso dell’, che andrà in onda in diretta su Rai2, a cura di Rai Parlamento, saranno proiettati alcuni filmati – realizzati da Rai Cultura – dei momenti salienti dellaradiotelevisiva: gli albori della tv, le cronache dei più importanti fatti, le imprese sportive, le scoperte scientifiche, le fiction più di successo, i programmi di intrattenimento più iconici.

