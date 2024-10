Ilgiorno.it - Prodotti locali per mantenere il paesaggio

(Di martedì 8 ottobre 2024) In Valtellina bisogna puntare sulla qualità per riuscire ad essere vincenti. E questo vuol dire una vera e propria alleanza che rafforzi il legame tra settore primario, commercio e turismo, con la sostenibilità ambientale ed economica come faro da seguire. Concetti molto importanti, ribaditi con forza nel corso del convegno dal titolo "valtellinesi di qualità a km zero: vantaggi e prospettive" tenutosi all’auditorium "Valtellinesi nel mondo" di Chiuro. Un momento di confronto, promosso dall’Unione commercio e turismo della provincia di Sondrio assieme al Comune di Chiuro e alla Pro loco, inserito nel ricco cartellone del "Grappolo d’Oro", tradizionale appuntamento autunnale giunto alla 41^ edizione.