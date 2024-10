Premiati in Campidoglio i giovani del concorso musicale contro i pregiudizi sulla salute mentale (Di martedì 8 ottobre 2024) Il festival RO.MENS celebra la terza edizione, ricordando anche la riforma Basaglia. Oggi, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è svolto l’evento finale della terza edizione del festival di salute mentale RO.MENS, organizzato dal dipartimento di salute mentale (DSM) dell’ASL Roma 2 in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali e alla salute di Roma Capitale. L’iniziativa ha lo scopo di combattere i pregiudizi legati alla salute mentale e promuovere l’inclusione sociale. Durante la manifestazione, sono stati Premiati i giovani partecipanti del concorso musicale “Music@Mens”, che ha visto la creazione di canzoni inedite sul tema dell’inclusione e dello stigma verso i disturbi mentali. La premiazione è stata presieduta dall’assessora alle Politiche Sociali e alla salute, Barbara Funari, e dal conduttore televisivo Pino Strabioli, testimonial del festival. Romadailynews.it - Premiati in Campidoglio i giovani del concorso musicale contro i pregiudizi sulla salute mentale Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il festival RO.MENS celebra la terza edizione, ricordando anche la riforma Basaglia. Oggi, nella Sala della Protomoteca in, si è svolto l’evento finale della terza edizione del festival diRO.MENS, organizzato dal dipartimento di(DSM) dell’ASL Roma 2 in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali e alladi Roma Capitale. L’iniziativa ha lo scopo di combattere ilegati allae promuovere l’inclusione sociale. Durante la manifestazione, sono statipartecipanti del“Music@Mens”, che ha visto la creazione di canzoni inedite sul tema dell’inclusione e dello stigma verso i disturbi mentali. La premiazione è stata presieduta dall’assessora alle Politiche Sociali e alla, Barbara Funari, e dal conduttore televisivo Pino Strabioli, testimonial del festival.

