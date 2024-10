Poste Italiane, ad Avellino webinar gratuiti per la World Investor Week (Di martedì 8 ottobre 2024) Poste Italiane conferma anche questa settimana gli appuntamenti in modalità webinar di Educazione Finanziaria. Oggi e giovedì 10 ottobre è previsto un doppio appuntamento sulla tematica “Il risparmio e gli investimenti”.I suddetti webinar ricadono nella settimana mondiale dell’investitore Avellinotoday.it - Poste Italiane, ad Avellino webinar gratuiti per la World Investor Week Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)conferma anche questa settimana gli appuntamenti in modalitàdi Educazione Finanziaria. Oggi e giovedì 10 ottobre è previsto un doppio appuntamento sulla tematica “Il risparmio e gli investimenti”.I suddettiricadono nella settimana mondiale dell’investitore

