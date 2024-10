Piove ancora sulle Marche: allerta meteo lampo (gialla) per il rischio di frane e piene (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA - allerta meteo "lampo" emmesso dalla Protezione civile delle Marche, valido per oggi, martedì 8 ottobre dalle 14 a mezzanotte. L'allerta, sulla scorta delle Corriereadriatico.it - Piove ancora sulle Marche: allerta meteo lampo (gialla) per il rischio di frane e piene Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA -" emmesso dalla Protezione civile delle, valido per oggi, martedì 8 ottobre dalle 14 a mezzanotte. L', sulla scorta delle

Meteo in peggioramento - diramata l’allerta gialla in alcune zone delle Marche - Alla luce delle precipitazioni sparse, date in intensificazione, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta di colore giallo per criticità idrogeologica con validità fino alle 24 di oggi, martedì 8 ottobre. In particolare a prestare particolare attenzione sono le zone montane, dove le... (Anconatoday.it)

Maltempo - oggi allerta arancione (domani gialla) : piove sulle Marche ma domani scuole aperte. Gli aggiornamenti - ANCONA - Allerta meteo arancione idraulica e idrogeologica oggi nelle Marche, in particolare nel Centro e Nord della regione. Domani, 4 ottobre, resterà l'allerta ma degraderà... (Corriereadriatico.it)

Scuole chiuse allerta meteo venerdì 4 ottobre : stop alle lezioni in diverse regioni. Allerta rossa in Emilia Romagna - scuole aperte nelle Marche. La situazione aggiornata - La situazione aggiornata sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'inizio di ottobre è segnato da una forte perturbazione di origine atlantica che sta interessando gran parte del territorio italiano, con piogge intense, venti forti e un sensibile abbassamento delle temperature. ... (Orizzontescuola.it)