Pensioni, docenti e ATA che compiono 67 anni o 65 (+ i requisiti contributivi) entro agosto 2025 non sono obbligati a presentare domanda (Di martedì 8 ottobre 2024) Il personale scolastico che compie 67 anni entro il 31 agosto 2025 non è obbligato a presentare domanda: andrà in pensione in automatico dal 1° settembre. I 67enni non sono gli unici a non avere l'obbligo di presentare domanda: anche coloro che compiono 65 anni entro agosto e che hanno maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) o 41 anni e 10 mesi di contributi (per le donne) vengono collocati a riposo d'ufficio.

