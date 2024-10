Parla la compagna di scuola di Mirella Gregori: “La sua amica Sonia sa dove è andata e con chi” (Di martedì 8 ottobre 2024) Ascoltata in commissione bicamerale d'inchiesta Simona Bernardini, una delle amiche di Mirella Gregori. Anche lei, nel corso della sua testimonianza, ha nominato l'amica del cuore Sonia De Vito: "Secondo me lei sa dove è andata e con chi". Fanpage.it - Parla la compagna di scuola di Mirella Gregori: “La sua amica Sonia sa dove è andata e con chi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ascoltata in commissione bicamerale d'inchiesta Simona Bernardini, una delle amiche di. Anche lei, nel corso della sua testimonianza, ha nominato l'del cuoreDe Vito: "Secondo me lei sae con chi".

